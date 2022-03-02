В Кургане арестовали вандала, разбившего стекла на остановке в центре города

В Кургане заключили под стражу одного из вандалов, разбивших стекла на остановочном комплексе «Троицкая площадь», – сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Инцидент произошел поздним вечером 26 февраля. Двое иногородних граждан, находясь в нетрезвом состоянии, ногами повредили стекла на остановке, а затем припаркованный на улице легковой автомобиль.

Оба молодых человека были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Максимальное наказание в соответствии с санкцией данной статьи составляет до 3 лет лишения свободы.

Курган, Ольга Федорова

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