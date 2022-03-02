В Зауралье стартовал конкурс на получение грантов для фермеров

Власти Курганской области объявили отбор на получение грантов по программе «Агростартап». Как сообщил на своей странице в ВКонтакте губернатор Вадим Шумков, финансирование по этой мере поддержки в этом году увеличено на 15 млн рублей. В общей сложности начинающие фермеры смогут получить более 64 млн рублей.

«В прошлом году такую поддержку по «Агростартапу» получили 14 наших земляков (всего в 2021 году грантовую поддержку за счёт бюджета получили 50 фермеров и КФХ и один сельхозкооператив на общую сумму более 260 млн рублей), – пишет губернатор. – В их числе Ирина Делей из Притобольного района. Грант она потратила на покупку овец. В хозяйстве появилась 151 голова скота. Сейчас вместе с другими фермерами, которых мы также поддержали в приобретении поголовья, планирует создание сельхозкооператива. А значит, сможет претендовать на другие меры поддержки и развивать хозяйство дальше».

В этом году на поддержку животноводства с учетом привлеченного федерального финансирования и грантов область планирует направить 623,8 млн рублей.

Заявки и документы на участие в конкурсном отборе по «Агростартапу» принимают в департаменте АПК Курганской области до 29 марта 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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