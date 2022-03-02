В курганском тубдиспансере мужчина упал с высоты и погиб

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины, который 2 марта 2022 года упал с высоты на территории Курганского туберкулёзного диспансера. Об инциденте написали сегодня в соцсетях.

По версии автора сообщения, мужчина мог выпасть из окна, причём без вмешательства третьих лиц.

«Сегодня около 8 утра произошло страшное происшествие в областном тубдиспансере на Циолковского, к1. Со слов очевидцев, молодой парень так хотел прогулки, что не смог совладать со своими чувствами. Хотя он говорил мед. персоналу: дайте выйти подышать воздухом последний раз. Молодой человек скончался на месте»,– говорится в посте сообщества «Типичный Курган» «Вконтакте». Там же размешено фото с места происшествия.

В пресс-службе следственного управления СК России по Курганской области подтвердили факт гибели мужчины. Однако подробности и причины будут известны после проведения проверки. «По данному факту следственными органами следственного управления СК по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются», – уточнили в пресс-службе.

Курган, Наталья Ефремова

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