В Кургане за назойливую рекламу оштрафован «Билайн»

ПАО «Вымпел-Коммуникации» оштрафовано на 300 тыс. рублей за нежелательную рекламу в смс-сообщениях. «Билайн» рассылал своим клиентам смс-сообщения с рекламой микрофинансовой организации. Одному из жителей Кургана это не понравилось и он пожаловался в антимонопольную службу.

Курганская УФАС выяснила, что мобильный оператор заключил с МФО договор на предоставление услуг по рассылке sms и push сообщений на абонентские телефонные номера действующих и потенциальных клиентов микрофинансовой организации. «Билайн» самостоятельно определил список абонентов, которым были разосланы рекламные сообщения МФО.

Как сообщает УФАС Курганской области, рассылка рекламы допускается только при предварительном согласии абонента. «Заявитель предварительного согласия на получение вышеуказанной рекламы не давал. Следовательно, такая реклама является ненадлежащей и не допускается», – резюмировали антимонопольщики.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. При этом, «Билайн» не в первый раз нарушает закон, поэтому было принято решение о применении к ПАО «Вымпел-Коммуникации» более строгой санкции, чем минимальный штраф, предусмотренный КоАП РФ.

Курган, Ольга Федорова

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