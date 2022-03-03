Курганским ресторанам разрешили работать по ночам

В Курганской области рестораны и кафе с 3 марта могут работать без ограничений по времени. Такое решение принял оперативный штаб. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах.

Кроме этого, с 3 марта в очном формате начнут работать учреждения дополнительного образования, разрешено проведение культурно-досуговых мероприятий для детей в школах и детских садах, люди смогут посещать театры, кинотеатры библиотеки и т.д.

А работодатели могут больше не переводить 30% работников на дистанционный режим, как было рекомендовано ранее.

Курган, Ольга Федорова

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