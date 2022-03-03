Курганский губернатор Шумков назвал ситуацию на Украине трагедией

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал пост, посвящённый внешнеполитической ситуации и событиям на Украине. Своё мнение он высказал 3 марта 2022 года в соцсети «Вконтакте». Это первое высказывание главы региона, которое так или иначе относится к событиям на Украине после начала спецоперации.

Глава региона указывает на заинтересованность в конфликте Запада и влияние мирового капитала. Он также отмечает, что спецоперация – это неизбежность.

«Для тех, кто призывает к миру и просит немедленно остановить военные действия. Друзья, всё, что происходит, безусловно, трагедия, ключевой смысл которой остановить и предотвратить как можно раньше ещё большую трагедию с непредсказуемым итогом», – написал губернатор. И добавил: «Даже если вы безусловный пацифист либо ваша жизнь проистекает большей частью в интернет-контенте и вы искренне считаете, что Сербия, Ирак, Ливия, Афганистан, Донбасс, а также ещё огромное количество стран с миллионами невинно погибших – «это другое», не нужно забывать, что это и есть реальный мир. С реальными, а не декларированными ценностями. С реальными и совсем не «травоядными» интересами, а также реальной пищевой цепочкой, сформированной мировым капиталом, в которой нас с нашими ресурсами, просторами и Сибирью считавшие себя всесильными отдельные политические круги рассматривают в качестве излишне назойливых «белых папуасов» либо «еды».

По мнению г-на Шумкова те, кто критикуют свою страну и военных, которые выполняют спецоперацию, «непроизвольно следуют не всегда чистоплотным наводкам из-за рубежа». Глава курганской области просит вспомнить фразу: «Права моя страна или нет, но это моя страна».

Далее приводим текст поста полностью, чтобы читатели сами могли сделать выводы.

Курган, Наталья Ефремова

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