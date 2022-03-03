В Кургане без холодной воды останутся перинатальный центр, госпиталь и центр диализа

В Кургане 4 марта ряд жилых домов и социальных объектов на целый день останутся без холодного водоснабжения. Воды не будет с 9-00 до 21-00 часа. По информации «Водного Союза», это связано с необходимостью замены запорной арматуры по адресу ул. Пригородная – ул. Добролюбова.
Под ограничение попадают дома и здания:
ул. Карбышева 39 (перинатальный центр), 60, 62, 66;
ул. Пирогова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (детский сад № 74), 15, 15а, 17(школа-интернат №25), 19;
ул. Добролюбова 73, 73 стр.1, 75;
ул. Пригородная 1а (центр диализа);
ул. Тимирязева 59;
ул. Перова 59 (госпиталь);
частный сектор улиц Тимирязева, Циолковского, Мусорского, Пирогова;
поселок. Сиреневый.
Курган, Ольга Федорова
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