В Кургане без холодной воды останутся перинатальный центр, госпиталь и центр диализа

В Кургане 4 марта ряд жилых домов и социальных объектов на целый день останутся без холодного водоснабжения. Воды не будет с 9-00 до 21-00 часа. По информации «Водного Союза», это связано с необходимостью замены запорной арматуры по адресу ул. Пригородная – ул. Добролюбова.

Под ограничение попадают дома и здания:

ул. Карбышева 39 (перинатальный центр), 60, 62, 66;

ул. Пирогова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (детский сад № 74), 15, 15а, 17(школа-интернат №25), 19;

ул. Добролюбова 73, 73 стр.1, 75;

ул. Пригородная 1а (центр диализа);

ул. Тимирязева 59;

ул. Перова 59 (госпиталь);

частный сектор улиц Тимирязева, Циолковского, Мусорского, Пирогова;

поселок. Сиреневый.

Курган, Ольга Федорова

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