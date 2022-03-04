Мэрию курганского города оштрафовали за снег на дорогах

Администрацию Катайска оштрафовали за несвоевременную очистку дорог от снега и наледи.

В январе 2022 года в Катайском районе прошла прокурорская проверка. В ходе нее были выявлены грубые нарушения чиновниками требований закона, а также факты их бездействия при организации работы по зимнему содержанию дорог, что, в том числе, привело к ДТП.

«В отношении администрации города Катайск возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, -сообщает прокуратура Курганской области. – По результатам рассмотрения мировым судьей муниципалитету назначено наказание в виде административного штрафа».

Напомним, в феврале 2022 года депутаты гордумы Катайска проголосовали за отставку мэра Сабиржана Мусалямова.

Курган, Ольга Федорова

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