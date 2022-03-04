Курганец обматерил главу сельсовета и попал под следствие

Житель Половинского района Курганской области грозился расправится с главой сельсовета и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в следственном комитете, в феврале 61-летний мужчина нецензурно оскорбил главу одного из сельсоветов и даже пригрозил применить к ней насилие. Инцидент случился прямо в здании сельсовета, женщина находилась при исполнении своих должностных обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Курган, Ольга Федорова

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