Курганец отомстил своей бывшей при помощи фото

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Зауралья за нарушение неприкосновенности частной жизни его девушки.

Молодые люди недолго сожительствовали, потом расстались. Но очевидно не мирно, потому что парень решил отомстить своей бывшей.

«В январе текущего года подозреваемый посредством социальной сети разослал знакомым интимные фотографические изображения своей бывшей сожительницы», – сообщает СУ СКР п Курганской области.

Возбуждено уголовное дело, мстительного курганца подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ч.1 ст.137 УК РФ).

В следственном комитете напоминают, что в соответствии ч.1 ст.23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, без его согласия не допускаются.

Курган, Ольга Федорова

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