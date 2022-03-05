В Кургане задержали студента, готовившего массовое убийство

В Кургане задержали студента, которого подозревают в подготовке нападения на колледж. У него дома нашли тетрадь с планом атаки на учебное заведение и много оружия, – сообщает телеграм-канал Baza.

В УФСБ по Курганской области пока не дают комментариев. По данным телеграм-канала, 19-летнего Григория Быкова, будущего повара-кондитера, студента 3-го курса Курганского техникума сервиса и технологий, задержали еще 3 марта.

При обыске у него дома оперативники ФСБ нашли целый арсенал: восемь самодельных гранат, два ножа, четыре самодельных удавки и пневматический пистолет.

Также в доме у Быкова нашли две тетради: в одной планы и схемы нападения на колледж, в другой – инструкции по изготовлению СВУ.

Обыски у студента решили провести после того, как он пришел в техникум с ножом. «Лезвие было таким длинным, что рукоятка выпирала у него из джинсов, но рамки на входе в учебное заведение всё равно почему-то не сработали.

Одна из студенток заметила оружие, когда Быков попросился выйти с пары, и рассказала об этом учителям – в техникум вызвали маму студента, а он сам попытался объяснить, что принёс лезвие случайно. В то же время полицейские опросили однокурсников студента, и оказалось, что Григорий и раньше мог прийти в школу с оружием, но серьёзно к этому никто не относился», – сообщает подробности Baza.

Пока что в отношении студента возбудили дело по статье 222.1 – «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»