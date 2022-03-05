В Курган пришло средневековье: из окон многоэтажек льется моча

Жители Кургана жалуются на неадекватных горожан. В соцсетях люди пишут, что с наступлением весны из окон многоэтажных домов на прохожих стали выливать нечистоты.

«Уже страшно ходить по улицам! Моя мама в вечернее время возвращалась с работы. По улице Томина, 82 на мою маму кто-то вылил мочу из ведра! Это произошло в 19:15. В темноте не видно было кто, и с какого этажа это было сделано, но точно знаем, что середина дома была. В итоге она мокрая шла через весь город домой с ужасным запахом чей-то мочи! Все вещи воняют! Сумка новая на выброс, не отстиралась! Люди совершенно не адекватны, которые делают такое, мы вроде не в средневековье живем. Обидно очень, да и вещи жалко, кто теперь это возместит! Может кто-то живет в этом доме и знает кто это делает. Или кто-то может тоже пострадал от этих «животных», напишите пожалуйста. Просто так это оставлять нельзя, ведь в следующий раз может оказаться на месте мамы кто угодно», – написал один из пользователей в группе «ЧП Курган» в ВКонтакте.

Местные жители ответили автору, что уже неоднократно обращались к участковому и сами безрезультатно пытались вразумить соседей.

«Результата нет. Мало того она соседям начинает мстить и всякие пакости делать. Может у вас получится её образумить. У жильцов дома уже много лет ничего не получается, – написала Любовь Горохова. – Живёт эта женщина на Томина 80. На стыке с домом 82. Получается, как раз середина двух домов. Третий подъезд, третий этаж».

Горожане активно взялись комментировать тему и выяснилось, что проблема актуальна для многих.

«У нас с 5 этажа выливали это целый год. Я вызывала наряд и участковый разбирался. И представляете, это делал молодой мужчина и тоже в центре города. Быдло в городе процветает», – пишет Ирина Фролова.

«По Алексеева, 3 тоже кто-то с верхних этажей льёт, сначала одну мочу а теперь разные помои. Дышать нечем, окно не открыть», – пожаловалась Татьяна Савельева.

Комментаторы выдвинули две основных версии происходящего. По одной из них нечистоты из окон выливают психически нездоровые люди, чья болезнь весной обострилась. По другой – пожилые граждане, пытающиеся сэкономить на плате за водоотведение.

Тюмень, Ольга Федорова

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