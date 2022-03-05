Из Кургана начали летать самолеты до Сочи

Утром 5 марта из курганского аэропорта в Сочи вылетел первый в этом году авиарейс. Перелеты осуществляет авиакомпания «Pegas Fly».



«Теперь раз в неделю, по субботам, жители Курганской области и гости города смогут улететь в Сочи на субсидируемом авиарейсе и вернуться в те же дни обратно», – сообщает пресс-служба губернатора. – Время полета составит 3 часа 50 минут. Улететь можно будет в субботу, с 5 марта по 26 марта 2022 года вылет в 7:20, а со 2 апреля по 28 мая – в 7:05. Размер специального тарифа в данном направлении в салоне экономкласса не может превышать 10953 рублей».



Сейчас из курганского аэропорта осуществляются регулярные рейсы по четырем направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи.



Курган, Ольга Федорова

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