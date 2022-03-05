В Курганской области отменили QR-коды

В Курганской области полностью отменили QR-коды. По решению регионального оперштаба, с 6 марта 2022 года их не нужно предъявлять нигде.

Также с 6 марта в ЗАГС на регистрацию брака можно приводить с собой любое число гостей. Работодатели больше не обязаны переводить на дистанционную работу сотрудников из числа пенсионеров, хроников и невакцинированных. Разрешено проведение мероприятий для детей и взрослых в кинотеатрах, в театрах, библиотеках, музеях и т.д. без ограничения количества участников.

С 18 марта 2022 года отменяется закрытый круглосуточный режим работы в организациях социального обслуживания Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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