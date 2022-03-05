В Курганской области создан антисанкционный штаб

В Курганской области создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Штаб, который возглавил губернатор Вадим Шумков, создан в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения социально-экономической стабильности, поддержания всех реализуемых проектов в условиях действия санкционных мер, – сообщает пресс-служба правительства.

В рамках штаба будут функционировать рабочие группы, участники которых будут рассматривать проблемные вопросы по направлениям, наиболее пострадавшим от санкций. Одна из главных тем – контроль за ситуацией на рынке труда и ценами.

«Оперативный штаб сформирован для решения вопросов базовых отраслей экономики, которые сегодня возникают в связи с санкционными действиями, чтобы обеспечить их стабильную бесперебойную работу. Его состав сформирован таким образом, чтобы мы могли не только отслеживать ситуацию, но и влиять на негативные факторы в экономике, прогнозировать их возникновение», – сказал замгубернатора, заместитель председателя штаба Владимир Архипов.

В состав штаба вошли заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных структур, федеральных ведомств.

Курган, Ольга Федорова

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