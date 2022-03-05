Губернатор Шумков призвал пересмотреть условия участия России в ВТО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что необходимо пересмотреть условия участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он написал в сторис в Instagram.

«Нужно еще раз пересмотреть условия нашего участия в ВТО. Большинство стран, участвующих в этой организации, кредитуют свой бизнес под 1-3% годовых. И уже 100-200 лет работают в рынке, они сами пишут условия для себя и для тех, кто вступает в такие организации. Наши предприятия и ранее могли иметь доступ к деньгам лишь под 10-15%, а сейчас условия будут еще тяжелее».

При этом он считает, что многие отечественные предприятия сталкиваются с тем, что реализацию их продукции в России под надуманными предлогами тормозят.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»