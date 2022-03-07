В Курганской области полицейский тайно оформлял кредиты на коллег

В Курганской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского. Теперь уже бывший сотрудник щучанского райотдела подозревается в мошенничестве – он наладил схему оформления микрозаймов на своих коллег.

«Летом 2021 года подозреваемый предоставил в коммерческую кредитную организацию ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей персональные данные двух коллег и от их имени заключил договоры займов, – сообщили в СУ СКР по Курганской области. – Денежные средства, подлежащие займам, на общую сумму 37 тысяч рублей были перечислены на счет подозреваемого и им похищены. Впоследствии потерпевшим стали поступать требования коммерческой организации о выплате якобы одолженных ими денежных средств».

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, подозреваемого зовут Фаниль Киреев. Он работал инженером направления информационных технологий, связи и защиты информации МО МВД РФ «Щучанский» Курганской области.

«На данный момент известно, как минимум, о двух эпизодах: 23 тысячи рублей лейтенант оформил на майора Рината Хабибуллина, а ещё 14 тысяч на лейтенанта Ильгиза Мустафина», – пишет телеграм-канал.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемого», – сообщает следственный комитет.

Курган, Ольга Федорова

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