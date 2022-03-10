Курганские военные погибли в спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погибли военные из Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Число погибших и их имена чиновники не уточняют.

«В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, защищая мирное население на Украине, есть наши земляки. Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят. Они – лучшие сыновья своей страны. Они – настоящая элита нашего государства», – заявили в областном правительстве.

Там добавили, что регион совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»