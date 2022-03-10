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Четверг, 10 марта 2022, 09:39 мск

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В марте в Курган пришли 30-градуные морозы

В Кургане и Курганской области морозная погода сохранится до 11 марта. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может достигать ночью минус 23, 28 градусов, а в низинах – до минус 33. Днем – минус 10-15 градусов.

По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти мартовские дни среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 7 и более градусов.

Курган, Ольга Федорова

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