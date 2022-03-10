В Кургане два поселка остались без холодной воды

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода на улице Сады Зауралья два поселка полностью остались без холодного водоснабжения. Речь о поселке Карчевская Роща (в том числе без воды остался детский сад №122) и поселке Галкино.

По информации АО «Водный союз», 10 марта холодной воды не будет с 9 до 21 часа.

Курган, Ольга Федорова

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