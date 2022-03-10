В Кургане назначен новый начальник городского УМВД

В Кургане новый начальник городского УМВД. В четверг, 10 марта, на эту должность назначен полковник полиции Дмитрий Игошин. Сегодня глава УМВД Курганской области Дмитрий Свинов представил нового руководителя личному составу, мэру Елене Ситниковой, первому заместителю прокурора города Андрею Безбородову и руководителю следственного отдела по Кургану СУСК РФ по Курганской области Сергею Тимошенко.

«Должность, которую вы теперь занимаете, очень непростая, – обратился к Игошину Дмитрий Свинов. – Под вашим руководством будут нести службу почти полторы тысячи сотрудников органов внутренних дел. Нужно предпринять меры, чтобы сохранить профессиональное ядро, улучшить работу по всем направлениям служебной деятельности. Весь личный состав должен работать как единый механизм в целях обеспечения правопорядка, раскрытия преступлений, качественного расследования уголовных дел, защиты населения от преступных посягательств».

Дмитрий Игошин родился в 1975 году в Шадринске. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел служит с 1995 года. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до замначальника ОМВД России по Шадринску – начальника полиции. С 2013 по 2018 год возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Варгашинский», после чего в течение двух лет был начальником оперативного отдела УМВД России по Курганской области. С 2020 по 2022 год – начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский».

На должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» с сегодняшнего дня назначен полковник полиции Вадим Ищенко, – сообщают в пресс-службе областного полицейского главка.

Вадим Ищенко – бывший начальник МО МВД России «Петуховский». Родился в 1980 году в Кургане. Закончил Омскую академию МВД России и Академию управления МВД России. Работал оперуполномоченным, руководил отделом полиции №1 в Кургане, был замначальника УМВД России по Кургану – начальником полиции.

Курган, Ольга Федорова

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