Губернатор Шумков назвал свой телеграм-канал «Сила в правде»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о создании своего личного телеграм-канала. Он отметил, что сделал это в связи с ситуацией вокруг соцсетей «Фэйсбук» и «Инстаграм». Заявление глава региона опубликовал 11 марта на своей странице в «Инстаграм». Ссылка на канал главы региона: https://t.me/silavpravdevshumkov

«… и Telegram) Друзья. Ввиду понятной ситуации и сводок с информфронтов открываем свой ТГ-канал с простым и понятным названием силаVправде (V. Шумков) и переходим туда. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми», – таков пост главы региона.

Отметим, 4 марта 2022 года Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ. Свои действия ведомство объяснило ответной реакцией на поддержку администрацией соцсети антироссийской риторики и блокировку пабликов некоторых российских СМИ. Проблемы в работе наблюдаются и у соцсети «Инстаграм» – она принадлежит к той же компании Meta Platforms, Inc. Не исключено, что и эта соцсеть будет заблокирована.

Отметим, у губернатора Шумкова есть ещё один аккаунт в соцсети «Вконтакте». Но если в «Инстаграм» у г-на Шумкова были открыты комментарии, пользователи могли оставлять свои вопросы и отзывы, то на странице «Вк» комментарии пока закрыты. Будут ли открыты комментарии в этой соцсети – пока неясно.

Курган, Наталья Ефремова

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