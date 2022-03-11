В Кургане без холодной воды останутся жилые дома и детские сады

В Кургане 12 марта, без холодной воды останутся три десятка домов и два детских садика.

По информации АО «Водный союз», в связи с врезкой водопровода диаметром 225 мм по адресу: ул. Чернореченская, 91 в субботу с 9 утра до 24 часов будет ограничена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул.Чернореченская № 46, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91п1, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 109а, 109к1, 115, 119, 119к1, 123, 123а, 123б, 123в, 125;

ул.Чернореченская № 103 (Детский сад №109 «Журавушка»);

ул.Московская № 24 (Детский сад № 110 «Краски»);

ул.Б.Петрова № 140;

ул.Школьная № 24;

Котельные (ул. Школьная №13а, ул.Черноречнская № 103а);

Теплопункт (Чернореченская № 115а);

КНС-19.

В мэрии Кургана попросили потребителей сделать необходимый запас воды.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»