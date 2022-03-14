Курганская область вошла в пятерку самых закредитованных регионов России. В соответствующем рейтинге РИА Новости Зауралье заняло 4 место.
Впереди курганцев только Удмуртия, Тыва и Калмыкия.
Расчет уровня закредитованности населения (ее можно определить, как отношение долга к годовой зарплате) производился на основе данных Центробанка и Росстата. Эксперты оценивали соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой заработной платы.
Курган, Ольга Федорова
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