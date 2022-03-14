Силовики лишили гражданства России экстремиста из Кургана

Силовики лишили российского гражданства экстремиста из Кургана.

Гражданин Узбекистан приобрел гражданство РФ в 2017 году, а позже начал размещать в «ВКонтакте» материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма. Как выяснилось, мужчина был приверженцем радикальной идеологии ислама и разделял взгляды участников «Исламского государства» (международная террористическая организация, запрещена на территории России).

Уголовное дело в отношении гражданина расследовало УФСБ России по Курганской области. В ноябре минувшего года он признан виновным, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишили гражданства РФ. Гражданин подлежит депортации.

Курган, Ольга Федорова

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