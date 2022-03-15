Курган отправляет вторую машину с гуманитарной помощью Донбассу

Из Кургана 16 марта отправится вторая машина с гуманитарной помощью Донбассу. Об этом в на своей странице в ВКонтакте сообщил губернатор Вадим Шумков.



«Желающим поддержать наших братьев и передать продукты, одежду, предметы гигиены, обихода и первой необходимости – можно все это передавать в центры социальной защиты, написал губернатор. – Они же проконсультируют по телефонам, что требуется. Адреса и контакты указаны по ссылке внизу. Все это будет централизовываться в Кургане для последующей отправки».



Вадим Шумков также призвал всех, кто готов оказать финансовую поддержку детям Донбасса, перечислить средства на специальный счет.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»