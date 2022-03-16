Курганец похитил женщину, которая отказывалась с ним жить

Житель Частоозерского района Курганской области решил насильно жениться на понравившейся ему соседке. В конце октября прошлого года 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к односельчанке и потребовал, чтобы она стала с ним проживать.

Когда женщина отказалась «жених» избил ее и похитил. Мужчина насильно удерживал соседку в своем доме до тех пор, пока она не смогла сбежать, воспользовавшись подходящим моментом.

Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал курганца виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«в, г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Осужденному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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