В Кургане из оборота исчезли фальшивые доллары

В Курганской области снизилось число фальшивых денежных купюр, проходящих через банки. Кроме того, из оборота исчезли поддельные доллары. В 2021 году кассовые работники банковского сектора Зауралья выявили лишь 23 поддельные банкноты, что почти в 2,5 раза меньше по сравнению с 2020 годом. «В прошлом году в регионе находили только российские фальшивые денежные знаки, в то время как годом ранее была выявлена одна подделка номиналом 100 долларов США», – уточняется на сайте Центробанка.

Фальшивомонетчики по-прежнему чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей: из 23 фальшивок 19 – пятитысячные. Также в области изъяли из оборота по одной поддельной банкноте номиналами 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей и 2000 рублей. Поддельную двухтысячную купюру в банковской системе региона выявили впервые.

Курган, Ольга Федорова

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