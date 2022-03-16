Курганский губернатор Шумков открыл в себе экстрасенсорные способности

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что ещё в январе предсказал серьёзные изменения в жизни региона и страны. И что все сотрудники правительства региона приходят к нему на совещания с блокнотом, чтобы потом сравнить прогнозы главы региона с реальностью. Об этом рассказывает новый пост в телеграм-канале г-на Шумкова 16 марта 2022 года.

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Вадим Шумков отметил, что знает, как будут развиваться события в различных отраслях экономики.

«Сегодня проводим расширенный инвестиционный совет с участием большого количества предпринимателей, общественных объединений, бизнеса, представителей органов региональной, федеральной власти и местного самоуправления.

В январе на подобном совещании в формате ВКС сказал коллегам, что ближе к марту их ждут масштабные изменения всего и вся и попросил подготовиться.

Теперь особо впечатлительные просят больше не делать предсказаний). Наивные). Они не знают, что в последние два года все руководящие сотрудники Правительства области ко мне на совещания приходят с блокнотами и потом тщательно сверяют все записи с происходящим))).

Уверен, наиболее предприимчивые из них уже давно делают ставки).

Ну а если серьезно, поговорили сегодня достаточно подробно и добротно. Рассказали коллегам, чего ждать в каких секторах. Чем можем поддержать мы в части госзаказа, господдержки, подготовки кадров. Конкретно. Предметно. Без бла-бла-бла», – заявил глава Курганской области.

Курган, Наталья Ефремова

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