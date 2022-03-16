В Кургане упавшая с крыши глыба льда покалечила двух детей

Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на школьников в Кургане. ЧП произошло 15 марта около дома №2 по ул. Краснодонская.

«С кровли обозначенного дома сошли снежно-ледяные массы, причинив телесные повреждения двум несовершеннолетним жителям областного центра», – сообщает прокуратура Курганской области. По результатам проверки надзорное ведомство направило материалы в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Дом, с которого упала глыба, обслуживает «УК «Жилищник».

Вчера случайный прохожий обнаружил нашел на улице ребенка с пробитой головой. Мальчик был без сознания. Его мать обратилась в соцестях к возможным свидетелям.

«15.03.2022 г около 18:30 на углу дома по ул. Краснодонская, д. 2 произошел несчастный случай с моим ребенком! Ребенок гулял на улице с другом. Спустя небольшой промежуток времени ко мне домой пришел мужчина, спросил я ли мама данного ребенка, и сказал, что ребенок лежит с пробитой головой в районе школы N41. Ребенок был доставлен в больницу им. Красного креста, в реанимацию. Прошу откликнуться всех, кто что-либо видел», – написала Татьяна Кизерова в группе «ЧП Курган» в «ВКонтакте». В комментариях она уточнила, что у сына перелом темени, он находится в реанимации.

Друг мальчика тоже пострадал.

Стоит отметить, что курганцы в соцсетях жалуются на то, что управляющие компании повсеместно не чистят кровли. «Красина 54, прохожие будьте осторожны! С крыши свисают огромные сосульки! С 21 февраля подаём заявки на их ликвидацию и чистку снега с крыши! И тишина! С угла Красина-Урицкого мы уже убирали своими силами. Сегодня 16.03. Только обещают разобраться! Одна уже рухнула, надеюсь никого не зацепило! Надеюсь, что тут увидят и примут меры», – написала Мария Суворова в группе «Инцидент Курган» в ВКонтакте.

Курган, Ольга Федорова

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