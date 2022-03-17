Сердловскстат назвал пять резко подорожавших продуктов в Зауралье

За неделю с 4 по 11 марта 2022 года в Курганской области сильнее всего подорожали бананы. Рост цен на них, по данным Свердловскстата, составил 15,7%, средняя стоимость за килограмм 131 рубль.

На втором месте – сахар-песок (почти плюс 15,4%, цена за кг – больше 70 рублей).

Третью позицию занимают помидоры (+11%, 240 рублей за кг).

На четвертом месте сухие молочные смеси для детского питания (+9%, 1202 рубля за кг).

Замыкает пятерку самых быстро дорожающих продуктов водка (+4,5%, 690,5 рублей за литр).

Курган, Ольга Федорова

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