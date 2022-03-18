В Кургане ФСБ накрыла группу обнальщиков маткапитала

В Кургане осудили группу мошенников, обналичивавших материнский капитал. Руководитель коммерческой компании и трое риелторов оформляли для матерей фиктивные сделки по покупке частных домов, завышая их рыночную стоимость. При этом дома были непригодными для жилья или вовсе существовали только на бумаге. С 2013 по 2018 год мошенники оформили таких сделок на 44 млн рублей.

Преступную схему выявили сотрудники УФСБ по Курганской области, по их материалам уголовное дело расследовалось областным полицейским главком. Следователи доказали причастность всех четырех обвиняемых к 80 фиктивным сделкам купли-продажи объектов недвижимости за счет средств материнского капитала. В итоге Курганский городской суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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