У главы курганского депстроя появился первый заместитель

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области кадровое назначение. Первым заместителем директора департамента Ирины Саблуковой с 18 марта 2022 года назначен Сергей Цуканов, – сообщает телеграм-канал пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. Ранее Цуканов работал там же в должности начальника управления госэкспертизы.
Курган, Ольга Федорова
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