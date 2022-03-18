У главы курганского депстроя появился первый заместитель

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области кадровое назначение. Первым заместителем директора департамента Ирины Саблуковой с 18 марта 2022 года назначен Сергей Цуканов, – сообщает телеграм-канал пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. Ранее Цуканов работал там же в должности начальника управления госэкспертизы.

Курган, Ольга Федорова

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