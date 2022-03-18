Губернатор Шумков не пришел на митинг «Крымская весна»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не пришел на митинг-концерт «Крымская весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Вместо губернатора в ЦПКиО прибыл его пресс-секретарь Александр Тетерин. Также на праздничном мероприятии не было замечено ни одного замгубернатора.

Перед несколькими сотнями курганцев, собравшимися в Центральном парке культуры и отдыха выступили мэр Елена Ситникова, сенатор Сергей Муратов, спикер курганской гордумы Игорь Прозоров, герой России, Гвардии подполковник Александр Черепанов, депутат областной думы Константин Гладковский. Присутствовали на митинге председатель облдумы Дмитрий Фролов, главный федеральный инспектор Артем Пушкин, представители партий ЛДПР и «Справедливая Россия».

Курган, Ольга Федорова

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