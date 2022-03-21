Власти Курганской области получат из Москвы 162 млн рублей на борьбу с безработицей

Власти Курганской области получат из федерального бюджета 162,5 млн рублей на поддержку занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 21 марта 2022 года.

На что конкретно пойдут средства – не вполне понятно. На сайте правительства региона нет полного объяснения.

«Трансферт на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, составит 127,8 млн рублей. На реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, Курганская область получит около 34,7 млн рублей», – говорится в материалах правительства.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, ситуация на рынке труда в Курганской области стабильная.

Курган, Наталья Ефремова

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