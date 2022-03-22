Уральский полпред Якушев 22 марта работает в Кургане

В Курган 22 марта 2022 года прибыл полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом сообщает издание «Область 45». На сайте правительства Курганской области, а также на сайте полпредства УрФО информация о визите отсутствует.

Владимир Якушев побывает на стройплощадках Кургана. В том числе он оценит ход возведения детсада и поликлиники в Заозёрном микрорайоне, хирургического комплекса онкоцентра и индустриальный парк.

«Рабочий визит полномочного представителя президента начался в селе Введенском Кетовского района. Здесь привели в порядок центральную площадь, дорогу к новому детскому саду и школе. Владимир Якушев оценит строительство детсада – объект планируют сдать летом 2022 года»,– сообщает «Область 45».

Планируется, что после объезда строящихся объектов полпред посетит заседание по развитию агропромышленного комплекса Курганской области.

Обновлено в 11:49. На сайте регонального правительства появилась информация о том, что г-н Якушев осмотрел стройплощадку десткого садла в селе Введенское. Подрядчик ЗАО «Курганстальмост» уже ведет отделочные работы. Строительство должны завершить в этом году, уточнили в пресс-службе правительства.

Курган, Наталья Ефремова

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