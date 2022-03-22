Водитель, сбивший насмерть подростка в Кургане, привлекался 14 раз

В Кургане возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего юноши под колёсами автомобиля. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него налетела иномарка. Юноша скончался на месте. ЧП случилось 21 марта 2022 года.

Обвиняемый – 20-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» 2002 года рождения. Как сообщают в пресс-службе МВД по Курганской области, он много раз нарушал правила дорожного движения.

«Водитель 14 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 8 раз за превышение установленной скорости движения более, чем на 20 км/ч и 4 раза за управление ТС, на котором установлены стёкла, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента (тонировка)», – уточнили в полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Курган, Наталья Ефремова

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