В Кургане будут судить мужчину из-за его агрессивных высказываний о чиновниках

Житель Курганской области, 34-летний мужчина, стал фигурантом уголовного дела из-за высказываний в соцсетях.

«В материалах, которые размещал пользователь социальной сети «ВКонтакте», содержатся призывы к осуществлению террористических действий в отношении представителей органов государственной власти – членов правительства РФ и сотрудников федеральной службы судебных приставов, а также призывы к смене власти насильственным путём», – говорится в пояснениях управления ФСБ по Курганской области 23 марта 2022 года.

В отношении курганца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как уточняют в силовом ведомстве, за совершение указанных преступлений уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Курган, Наталья Ефремова

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