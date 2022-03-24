Курганские врачи спасли от ампутации ногу священника из Свердловской области

Житель Красноуфимска Григорий Кашин служит священником, он приехал в Курган, чтобы спасти ногу – мужчина упал с высоты и серьёзно повредил ступню. Началось воспаление. Свердловские врачи диагностировали открытый перелом с гнойным поражением и предложили мужчине ампутацию.

Специалисты Центра Илизарова в Кургане взялись за сложный случай, отказавшись от ампутации. Врачи сняли воспаление, в повреждёной стопе установили временный цементный протез. Через полгода провели второй этап лечения, рассказывает ГТРК Курган.

«Это установка уже постоянного эндопротеза таранной кости, то есть сгнившей кости, и компонентов эндопротеза большой берцовой кости», – уточняет заведующий лабораторией клиники гнойной остеологии НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Анатолий Судницын. Протез напечатали с помощью 3D – реконструкции.

Такие эндопротезирования в последнее время проводятся часто российскими врачами, но операция курганских хирургов, по словам специалистов, уникальна по меркам всей страны.

«Их ставят у больных, у которых не было инфекционных осложнений. Здесь новизна именно в том, что мы поставили такой эндопротез больному, который перенёс инфекционное осложнение в этой области», – добавил г-н Судницын.

Прогноз на восстановление у Григория Кашина благоприятный. Хирурги говорят: главное, чтобы воспаление в ступне не возникло вновь.

В Центре Илизарова отметили, что аналогичная высокотехнологичная помощь для пациентов бесплатна. Операция выполняется за счёт средств государства либо по квоте, либо по полису ОМС.

Курган, Красноуфимск, Наталья Ефремова

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