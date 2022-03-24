В Кургане мужчина развратничал около детского сада

В Кургане задержан мужчина, который развратничал на глазах у воспитанников детского сада. Инцидент произошел днем 21 марта недалеко от одного из детсадов микрорайона Заозерный.

«Мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении детей, находившихся на улице. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии по «горячим следам» благодаря действиям бдительных граждан, которые его действия пресекли и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Как выяснилось, 50-летний задержанный ранее уже был неоднократно судимом. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), решается вопрос о заключении под стражу.

Курган, Ольга Федорова

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