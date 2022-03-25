Руководитель департамента в Курганской области ушла в декрет

Руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Елена Федянина ушла в декретный отпуск. Её обязанности исполняет Ольга Королёва, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее г-жа Королёва занимала должность заместителя директора департамента.

Елена Федянина работала в должности исполняющего обязанности директора департамента.

Курган, Наталья Ефремова

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