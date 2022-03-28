Курганская область попала в антитоп регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах в 2021 году. Эксперты поставили Зауралье на 73 место. Средняя зарплата в местных городах – 28,8 тыс. рублей. Отношение зарплаты к стоимости минимального фиксированного набора товаров и услуг -1,77.

Курганская область вошла в «тридцатку» регионов, в которых этот показатель ниже значения «2». То есть на среднюю зарплату курганец может купить меньше двух продуктовых наборов по минимальному стандарту.

Рейтинг составлен агентством РИА Новости по данным Росстата. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек или свыше 50 тыс. занятых в крупных и средних организациях) и региональных столиц. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг (минимального потребительского стандарта (МПС) рассчитана в среднем за 12 месяцев 2021 года.

Курган, Ольга Федорова

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