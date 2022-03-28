Поставщик газа в Кургане обвинил замгубернатора в срыве договоренностей

Жители Кургана могут остаться без сжиженного газа, в городе уж начались перебои с поставками. Как выяснилось, поставщик голубого топлива близок к банкротству. В своем положении компания обвиняет чиновников областного правительства.

Как заявил изданию «Меридиан» директор розничных продаж ООО «ЛНК ПромГазИспытание» Андрей Предеин, заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев и директор депстроя Ирина Саблукова заверили поставщика, что он будет ежеквартально получать из областного бюджета субсидии на возмещение выпадающих доходов при поставке газа по ценам, подлежащим госрегулированию. Но обещание не сдержали.

«Заложенная в тарифе регулирующим органом стоимость газа, закупаемого нашей организацией на оптовых рынках составляет 19 301,96 рублей за тонну. В свою очередь, «ПромГазИспытание» приобретает сжиженный газ по нерегулируемым оптовым ценам, которые формируются на основе биржевых торгов. Биржевая стоимость газа в 2021 году достигала 56 тыс. рублей за тонну (средняя цена за 2021 год 41 428,94 руб. за тонну). Получается, что наша организация работает в убыток и за прошлый год он составил порядка 40 млн рублей», – рассказал Предеин.

По его словам, организация направила в правительство региона уже пять писем с просьбой произвести субсидирование, но все они остались без ответа. Тогда «ЛНК Промгазиспытание» приняла решение о прекращении деятельности.

17 марта 2022 года компания направила в адрес ООО «Газэнергосеть Оренбург» уведомление о расторжении договора субаренды имущества, задействованного в поставке сжиженного газа населению. Согласно условиям договора, он считается расторгнутым спустя три месяца с момента получения такого уведомления.

«По истечении трехмесячного срока имущество задействованного в поставке сжиженного газа населению будет передано ООО «Газэнергосеть Оренбург»», – резюмировал представитель поставщика.

Курган, Ольга Федорова

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