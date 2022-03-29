В Курганской области женщина заживо сожгла отца

Жительница Целинного района Курганской области подозревается в убийстве отца, совершенном с особой жестокостью. Трагедия произошла утром 28 марта 2022 года. По версии следствия, 43-летняя женщина поссорилась с престарелым отцом и подожгла подушки, лежащие у него в ногах. Мужчина находился в беспомощном состоянии. О случившемся в полицию сообщили родственники, приехавшие в тот же день в гости к подозреваемой.

Женщина задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении убийства. «Подозреваемая допрошена, свою вину она полностью признала и детализировала свои показания в ходе проверки показаний на месте», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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