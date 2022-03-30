Мэрия Кургана подарила областным властям МУП

Мэрия Кургана безвозмездно передаёт в областную собственность муниципальное «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП»). Такое решение принято 30 марта 2022 года на заседании городской думы. Цель этого процесса, как её объяснили областные чиновники – создание в Курганской области собственной дорожно-строительной компании, которая могла бы забирать большинство подрядов на ремонт и возведение дорог. Об этом сообщает агентство «URA.RU».

Как пишет издание, после передачи в собственность региона МУП «СДП» объединят с тремя другими областными дорожными предприятиями (Варгашинское ДРСП, Введенское ДРСУ, «Автодор Северо-Запад»).

«Задача основная – объединить все ДРСУ с положительным балансом, чтобы работать на своих дорогах. Мы сейчас перекрываемся субподрядами. МУП «СДП» никогда на таких условиях не сможет наработать себе достаточного опыта. Задача одна – чтобы все федеральные, областные контракты оставались в субъекте, чтобы наши предприятия работали здесь», – объяснила директор регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, которую цитируют журналисты.

Не все депутаты поддержали безвозмездную передачу актива. Яков Сидоров заявил, что будет обжаловать решение о передаче в прокуратуре и суде. «Никого не смутило что город «подарил» единственное, прибыльное предприятие, с ежегодным оборотом более 1 миллиарда рублей и имущественным комплексом», – написал г-н Сидоров на своей странице в ВК.

Курган, Наталья Ефремова

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