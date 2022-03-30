В Кургане будут судить владельца клиники пластической хирургии

В Кургане будут судить директора клиники пластической хирургии. Женщину обвиняют в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неисполнении судебных решений и т.д. Всего 92 преступления.

На протяжении нескольких лет обвиняемая обманывала жителей Курганской области и соседних регионов. «Она заключала с ними договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять, либо выполняя их не в полном объеме. Также обвиняемая злостно не исполняла решения суда о взыскании с нее денежных средств обманутых граждан», – сообщили в прокуратуре Курганской области и добавили, что женщине грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Курганцы в социальных сетях сообщают, что речь идет о клинике «Персона Нова» (ООО «Мэрилин») в Кургане и ее владельце – Марине Ермаковой.

«Не возвращает деньги за несостоявшуюся операцию, не идёт на контакт, скрывается», – пишут клиенты и называют клинику «липовой». При этом, как выяснилось, медорганизация обманывала не только пациентов, но и компании, у которых закупала расходники.

Курган, Ольга Федорова

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