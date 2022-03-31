Курганский врач помогал призывникам избежать службы в армии

В Курганской области врач одного из лечебных учреждений за взятки помогала призывникам избежать службы в армии. Женщина выдавала им медицинские заключения о якобы наличии заболеваний, освобождающих от прохождения воинской службы. На самом же деле юноши были здоровы.

По данным следствия, в 2019 году через посредников врач за свои услуги получила деньги не менее чем от 9 человек.

Медика вычислили силовики. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки). Вину в совершении преступлений врач признала. В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено, дело рассмотрит суд, – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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