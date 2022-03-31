Губернатор Шумков распорядился выплатить семьям погибших на Украине бойцов по миллиону рублей

В Курганской области семьи погибших во время спецоперации на Украине военных получат 1 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщил 31 марта 2022 года телеграм-канал пресс-секретаря губернатора Вадима Шумкова Александра Тетерина. Соответствующее поручение дал глава региона.

Средства выделят из резервного фонда. Стоит отметить, что аналогичные решения о выплате дополнительных средств из регионального бюджета принимают многие губернаторы.

«Жизнь человека нельзя компенсировать никакими деньгами. Но мы должны понимать, что у семей павших бойцов, участвовавших в спецоперации, остаются бытовые проблемы, необходимость воспитывать и ставить на ноги детей. В этой связи поручил правительству региона взять на себя обязательства по дополнительным выплатам, помимо тех, что предусмотрены Министерством обороны и страховкой», – сообщил Вадим Шумков, которого цитирует его пресс-секретарь.

Трагические вести о гибели военнослужащих пришли в разные районы Курганской области – жители региона простились уже с несколькими бойцами, которые выполняли долг за пределами страны.

Курган, Наталья Ефремова

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