В отношении чиновников депстроя Курганской области возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудников департамента строительства Курганской области возбуждено уголовное дело из-за скандальной стройки в Кургане, которую вела компания местного застройщика Александра Бабочкина.

Работы по строительству многоквартирника на ул. К. Мяготина, 111 «б» привели к тому, что в несущих и ограждающих конструкциях соседних домов возникли технические дефекты, создающие угрозу жизни и здоровью их жителей.

«Должностные лица государственного строительного надзора при осуществлении контрольных мероприятий данные факты не выявили, мер к устранению нарушений не приняли, – сообщили в прокуратуре Курганской области. – Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».

Кроме того, Курганский городской суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства о признании разрешения на строительство дома № 111 «б» по ул. К. Мяготина незаконным и его отмене. Ранее следственный комитет возбудил дело в отношении чиновников мэрии Кургана за выдачу разрешения на строительство этого дома.

Напомним, в феврале из курганского правительства уволился замгубернатора Анатолий Воробьев, курировавший стройки, а из администрации города ушел директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Вадим Литвинов.

Курган, Ольга Федорова

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