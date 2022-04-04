В Кургане за взятки будут судить сотрудника опытного завода Центра им. Илизарова

В Кургане будут судить сотрудника опытного завода Центра имени академика Илизарова. Мужчина был специалистом в сфере закупок и с 2016 по 2021 годы регулярно получал взятки от коммерческих организаций.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, деньги взяточник брал «за исключение для компаний конкурса на закупочные процедуры» и за дальнейшие подписания с ними договоров на поставку на завод продукции на выгодных для коммерсантов условиях.

Размер взятки сотрудник завода устанавливал сам в зависимости от стоимости поставленной на завод продукции. Поставщики перечисляли деньги ему на банковскую карту. Общий размер взяток, полученных от коммерсантов, составил более 2 млн рублей.

Преступление было выявлено УБЭП и ПК УМВД России по Курганской области. Мужчина обвиняется в совершении 21 преступления, предусмотренных ст.ст.290, 291.2 УК РФ (получение взятки за заведомо незаконные действия, мелкое взяточничество).

Следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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